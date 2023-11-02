جيش الكيان يفرض تعتيماً كبيراً على وسائل إعلامه.. لهذا السبب

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن مخيم البريج الذي استهدف ودمر فيه حيا سكنيا الاكثر تجمعا للمنازل، حيث دمر اكثر من خمسة منازل بالكامل في مخيم البريج، حيث انتشرت الطواقم العامة بعد أن ارتقى اكثر من 22 شهيدا والعشرات من الاصابات، وهنالك عشرات من المفقودين ما بين جريح وشهيد في هذه المجزرة.

وافاد مراسلنا الى ان جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي يحاول الان التقدم قليلا نحو قطاع غزة لكنه يتلقى صدا عنيفا من قبل رجال المقاومة الفلسطينية والمقاومة الان اعلنت انها في تصريحات سابقة قد تصدت لهذه الآليات الاسرائيلية واعطبت عددا منها بقذائف الياسين وقذائف الهاون.

ونوه مراسلنا الى وجود خسائر كبيره في صفوف جيش الكيان الاسرائيلي، حيث لوحظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المصابين في صفوف جيش الاحتلال والتعتيم الاسرائيلي وتعتيم اعلام الكيان الاسرائيلي على هذا الكم من المصابين في صفوف الجنود الاسرائيليين.

وأشار مراسلنا إلى أن المقاومة الفلسطينية اطلقت صواريخها نحو مدينة تل ابيب ونحو مدينه تل ابيب الكبرى وليس على اطراف المدينة بل سقطت في وسط تل ابيب، واحدثت أضرارا هائلة ونتج عن ذلك سقوط عدد من القتلى والجرحى ورغم ذلك فان جيش الكيان الاسرائيلي يفرض تعتيما كبيرا على وسائل الاعلام العبرية حتى لا تخترق جبهته الداخلية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ثلث مستشفيات غزة البالغ عددها خمسة وثلاثين خرج من الخدمة وإن المستشفيات التي ما زالت تعمل تبلغ عن وجود نقص حاد في الوقود، وهو ما قلص إمداداتها من الكهرباء بشكل حاد.

وأفادت المنظمة بأن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في مدينة غزة، وهو الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان، نفد منه الوقود ولم يعد يعمل.



واضطرت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني الفلسطيني إلى تقليص أسطولها من سيارات الإسعاف بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى اللجوء لاستخدام عربات الجر لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...