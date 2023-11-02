جيش الاحتلال يستخدم قنابل حرارية في عدوانه على غزة + فيديو

العالم - الإحتلال

القنبلة الحرارية هي نوع من القنابل ذات قوة انفجارية عالية،تستخدم الأكسجين الموجود في محيطها لإحداث انفجار وحرارة، ولهذا السبب يتم إيجاد فراغ أيضا؛ ونظرا لهذه الميزة ، يُسمى هذا النوع من القنابل أيضًا بـ"ـقنابل الفراغ".

وتتسبب القنابل الحرارية في حدوث كمية كبيرة من اللهب والنار، كما تسبب نقصًا حادًا في الأكسجين، وهو ما يسبب في حد ذاته الاختناق.

SV

هذه القنبلة تستخدم ضد الكوادر البشرية.

هذه القنابل هي أكثر تدميرا عند تفجيرها في داخل الاماكن المغلقة ولذلك فهو سلاح فعال لتدمير التحصينات والخنادق والأنفاق والملاجئ والكهوف.