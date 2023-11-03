لليوم 28.. كتائب القسام تواصل التصدي للعدو وهلاك 20 جنديا له

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسيطيني للإعلام"، نفذ مجاهدو كتائب القسام مساء أمس الخميس، هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، حيث التحم عشراتٌ من مجاهدي الكتائب بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة، كما استهدفوا جنوداً تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة “TBG”، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة، وقد عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون.

واعترف العدو رسمياً بمقتل 20 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.