بهذه الطريقة.. الاحتلال يسعى لإسكات صوت الحقيقة في الضفة +فيديو

العالم- مراسلون

قال مراسل العالم في القدس المحتلة إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الذين افترشوا الساحات والشوارع القريبة من المسجد الأقصى المبارك، بعد ان منعهم من اداء الصلاة داخل المسجد.

وأضاف، أن الاحتلال سمح فقط لاقل من خمسة آلاف من الفلسطينيين الذين تتجاوز اعمارهم الـ50 والـ60 عاما لأداء صلاة الجمعة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وتابع: قوات الاحتلال مازالت تتمركز عند الأبواب الرئيسية للمسجد الاقصى وأبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة المعزولة من قبل الاحتلال عن محيطها العربي والإسلامي.

وأشار مراسلنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام باطلاق قنابل الغاز والصوت واستخدام المياه العادمة باتجاه المصلين في حي وادي الجوز، كما اعتقل بعض المصورين والصحفيين اثناء تغطيتهم لهذه الأحداث.

وتابع: أن الاحتلال الاسرائيلي في الاونة الأخيرة بدأ بتضيق الخناق على الصحفيين حيث بدأ بشن حملة ضدهم، كما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية لوضع قانون جديد تحديدا للصحفيين الذين يحملون الجوازات والهويات الإسرائيلية، حيث تسحب هذه الجنسيات في حين استمرارهم بتغطية حقيقة ما يحدث في الضفة الغربية من إجرام بحق الشعب الفلسطيني.

على المستوى السياسي قال مراسلنا إن هناك اجتماعات متواصلة الكبينت الاسرائيلي المصغر حول مسار هذه الحرب على غزة وحصيلة قتلى جنود الاحتلال في محاولة التوغل البري في القطاع.

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