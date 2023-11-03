عشرات الشهداء والجرحى بقصف سيارات إسعاف بغزة

العالم- فلسطين المحتلة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن القصف الإسرائيلي استهدف عدة سيارات في عدة مواقع بما فيها على بوابة مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وذكر أن سيارات الإسعاف استهدفت مباشرة، ثلاث مرات على باب مجمع الشفاء وقرب أنصار وقرب نتساريم، رغم إبلاغ جميع الجهات مسبقا عن انطلاق قافلة سيارات الإسعاف لنقل جرحى للجنوب تمهيدا لسفرهم إلى مصر لتلقي العلاج.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" أن القصف الهمجي جاء بالتزامن مع بدء تحرك قافلة سيارات إسعاف لنقل جرحى من مجمع الشفاء باتجاه جنوب قطاع غزة، تمهيدا لتحويلهم للعلاج في مصر.

وذكر أن بين الشهداء اعدادا من النازحين الذين لجؤوا للمستشفى، إضافة للجرحى في سيارات الإسعاف.

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