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رئيسي: تم حل مشكلة المياه في 3500 قرية بالبلاد خلال العامين الاخيرين

رئيسي: تم حل مشكلة المياه في 3500 قرية بالبلاد خلال العامين الاخيرين
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بانه تم حل مشكلة المياه في 3500 قرية في البلاد خلال العامين الاخيرين.

العالم _ إيران

وقال آية الله رئيسي في تصريح له مدينة بانة اليوم الجمعة خلال مراسم افتتاح مشاريع في مجال الطاقة بمحافظة كردستان: منذ بداية الحكومة (عامين وبضعة اشهر) كان الهدف حل مشاكل 10 آلاف قرية تعاني من مشاكل المياه، وحتى الآن تم حل المشكلة في 3500 قرية.

واضاف: تم تنفيذ 10 مشاريع كبيرة في المحافظة، كل منها فعال جداً في مكانه، مثل السدين اللذين تم تدشينهما اليوم، والأعمال التي تم تنفيذها في محطات المعالجة، ومياه بحيرة مريوان الجميلة جدا، وكذلك الأعمال الأساسية التي تم تنفيذها في مجال الصرف الصحي.

وقال رئيس الجمهورية: ان مجموعة مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تم تنفيذها هي من أجل رفاهية الشعب، بلا شك، وفي ضوء الأرقام التي أُعلِن عنها، فقد تم حل 50% من الضغط المائي بتنفيذ هذه المشاريع.

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