مراسلة العالم: الاحتلال يبيد كافة معاني الحياة بغزة

واشارت الى ان الاحتلال الاسرائيلي قام خلال 12 ساعة الاخيرة بتدمير ما بقي من البنى التحتية وكل ما من شأنه ان يزود الناس باحتياجاتهم الانسانية، وقصف يوم امس كل الواح الطاقة الشمسية الموجودة على اسطح الناس، خصوصاً تلك المحاذية للمستشفيات، ولا يعلم لماذا يريد الاحتلال تدمير اي مصدر للطاقة، وسط ابادة جماعية بشعة.

كما قام الاحتلال بقصف المولد الرئيسي للكهرباء لمستشفى الوفاء الطبي واحراقه بالكامل، ما يعني ابادة لكل سبل الحياة التي من شأنها ان تنفذ الناس او تساعدهم، اضافة الى تجمع المواطنين امام بوابات المستشفيات وايضاً محيط مدارس للاونروا فيها عشرات النازحين، لايقاع اكبر عدد من الشهداء.



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