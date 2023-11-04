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خبير: نتنياهو انتهى سياسياً، ولكن الصهاينة لديهم هاجس كبير جداً

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية د. امجد شهاب، ان مستقبل رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو السياسي اصبح في نهايته، معتبراً ان زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لم تأت لوقف اطلاق النار، بل ما يعتبرونه وقف اطلاق انساني لمدة 12 ساعة.

وقال شهاب في حديث لقناة العالم: ان بلينكن حدد شروط وقف اطلاق النار، ولكن نتنياهو رفض ذلك، لان الامريكان لايركزون على اطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية وهي ليست من اولياتهم، بل يركزون على نقطة واحدة ولا يفكرون بأي شيء آخر، وهي الدخول الى قطاع غزة واعلان الانتصار بأي ثمن ممكن، ورفع العلم على الدبابات الاسرائيلية، حتى لو ابادوا كل سكان قطاع غزة.

واشار الى ان اهالي القطاع سيصمدون لفترة طويلة، في المقابل هناك عدد كبير من جنود الاحتلال يسقطون يومياً ويخسرون آلياتهم، وقال: ان الاحتلال لديه خطة مبرمجة على مراحل طويلة لتقليل عدد قتلاه، وان قادة الاحتلال يعتقدون ان باستخدامهم ورقة الابتزاز بقتل الاعداد الهائلة من المدنيين العزل، من الممكن ان تؤثر على المقاومة حتى توافق على اطلاق سراح الاسرى لديها مقابل وقف اطلاق النار.

واعتبر ان الخطة الاسرائيلية التي تتحدث عن وقف اطلاق النار، انما هو مؤقت من اجل التحضير رواية للرأي العام على مدة طويلة جداً، بالبكاء على سقوط اعداد كبيرة من جنود الاحتلال.

كما لفت شهاب الى ان هناك صراعا داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي، وتسود عدم الثقة ما بين الطبقة السياسية والطبقة العسكرية، وهناك اتهامات متبادلة لم تحدث في السابق، ولكن الجميع يدرك ان الرئيس القادم هو بيني غيتس وان المشروع الصهيوني سيستمر في الطريقة التي يرونها، ولن هناك شخصية نتنياهو الذي سيطر على المشهد السياسي لمدة 17 عاماً الذي حوّل البنية المجتمعية من توازن ما بين يمين ويسار الى بنية يمين ويمين ديني متطرف.

واكد ان هناك اشكالية كبيرة جداً تقلق الصهاينة، وهي كيفية التخلص من المقاومة الفلسطينية بأي ثمن، مشدداً على ان هذا هو الجهد الاساسي الذي يجتمع عليه معظم قادة الاحتلال مع الامريكان.


تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..

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