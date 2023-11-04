السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات 'إسرائيل'

الشيخ قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات 'إسرائيل'
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

إعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الولايات المتحدة والغرب سقطا اخلاقيا وسياسيا بسبب مواقفهما ازاء العدوان الاسرائيلي على غزة، مؤكدا أن المقاومة في لبنان ستكون دائماً في الميدان مؤثرة ومعطلة لمخططات الكيان الإسرائيلي.

العالم - لبنان

وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم السبت إن المجازر الإسرائيلية في غزة تزيد القناعة والتصميم على مواجهة العدو، داعيا "العالم المستكبر لايقاف الحرب كي لا تتوسع ولا تطلبوا منا ألا نسعى إلى توسيعها"، معتبرا أن أميركا والغرب سقطا أخلاقياً وسياسياً وسقطت شعاراتهما عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وأن هذا من إنجازات طوفان الأقصى.

واضاف الشيخ قاسم: حزب الله جزء من المواجهة على طريق فلسطين ونحن لا نفصل في التحرير بين فلسطين ولبنان والمنطقة، وسنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات "إسرائيل"، وسنبقى موحدين وسنعمل للمقاومة وسندفع الأثمان اللازمة في كل وقت يتطلب ذلك وبالطريقة التي نؤمن بها.

روابط ذات صلة

شاهد.. أب يحتضن طفلته التي استشهدت في قصف إسرائيلي على غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو/وزير 'اسرائيلي' يصاب بانهيار عقلي!.. التفاصيل

بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل اعتداء صهاينة على مسؤول ملف الاسرى

الشيخ قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات 'إسرائيل'

شاهد.. أب يحتضن طفلته التي استشهدت في قصف إسرائيلي على غزة

العميد شكارجي: الكيان الصهيوني في طريقه للانهيار التام

ديون إيران الخارجية تنخفض 1.576 مليار دولار