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تركيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

تركيا تستدعي سفيرها في تل أبيب
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت تركيا، السبت، استدعاء سفيرها في تل أبيب شاكر أوزكار طورونلار، إلى أنقرة "للتشاور".

العالم - الاحتلال

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها استدعت سفيرها في تل أبيب بسبب "عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين."

وأضاف البيان أن استدعاء السفير التركي جاء أيضاً بسبب "عدم سماح "إسرائيل" بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل دائم ومتواصل، ومع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الإنسانية في غزة".

ومنذ 29 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد اكثر من 9500 شخصا وإصابة آلاف آخرين، معظمهم مدنيون، وتسبب في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

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