النائب الاول للرئيس الايراني يصل الى شنغهاي

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا" انه كان في استقبال مخبر حين وصوله الى مطار "هونغ تشياو" الدولي في شنغهاي، مسؤولون من الحكومة الصينية والسفير الإيراني لدى بكين.

ومن المقرر ان يلقي النائب الأول لرئيس الجمهورية كلمة في حفل افتتاح معرض الصين الدولي السادس للاستيراد واجراء لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين في الصين والدول المشاركة من أجل تطوير الأسواق الدولية لجمهورية إيران الإسلامية.

ويرافق النائب الاول لرئيس الجمهورية في هذه الزيارة؛ وزير الصناعة والمناجم والتجارة ووزير الاقتصاد والمساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين السبت قبيل مغادرته طهران متوجهاً إلى شنغهاي ، وصف النائب الأول لرئيس الجمهورية العلاقات بين إيران والصين بأنها علاقات مهمة واستراتيجية وقال: في هذه الزيارة ، سنشارك في معرض الواردات الكبير لهذا البلد بدعوة رسمية من مسؤولي بكين، كما ستكون هناك مفاوضات لإزالة العقبات التي تعترض تطوير العلاقات.

وفي إشارة إلى الوثيقة الإستراتيجية بين إيران والصين على مدى 25 عاما، أضاف مخبر: نحن بعيدون عن الأهداف الواردة في هذه الوثيقة، وآمل أن تكون هذه الزيارة خطوة نحو إزالة العقبات وتحقيق بعض الأهداف في المجالات الاقتصادية بين طهران وبكين.

ونوه إلى وجود ناشطين اقتصاديين وشركات إيرانية في معرض الواردات الصيني، وقال: سنزور الأجنحة الإيرانية في هذا المعرض وسيزور رئيس وزراء الصين أيضا الأجنحة الإيرانية للتعرف على منتجات بلدنا.

وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية: زيارة الدكتور رئيسي للصين أدت إلى ابرام اتفاقيات وتفاهمات، بعضها تحول إلى عقود، وبعضها تواجه عقبات سنحاول تذليلها خلال هذه الزيارة وصولا الى تنفيذ الاتفاقيات.

وتشارك في المعرض من الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر من 50 شركة في مختلف المجالات و 250 من رجال الاعمال.

الجدير بالذكر أن معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) هو معرض تجاري يقام في شنغهاي، بالصين كل عام منذ عام 2018، ويعتبر المعرض الأول بموضوع الواردات في العالم.