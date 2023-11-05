مخبر: موقع إيران على طريق الحرير فريد من نوعه

العالم - ايران

وقد القى النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد مخبر"، باعتباره خامس مسؤول رفيع المستوى، كلمة في افتتاح معرض الصين الدولي السادس للواردات ادان فيها جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بقتله أكثر من 10 آلاف شخص في غزة، وطالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد لوقف هذه الجرائم.

وضمن كلمته اوضح مخبر 6 مقترحات لتعزيز نموذج الأعمال العالمي الجديد والمجالات والظروف الجديدة للاقتصاد العالمي، مثل تقاسم الفرص المحلية مع بقية العالم، ودعم التنمية الشاملة للنظام التجاري متعدد الأطراف لتنظيم القوانين الدولية، والحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية والتوريد في العالم،و إنشاء مدن مراكز الاستهلاك العالمية، وتطوير التجارة الإلكترونية وإنشاء أنظمة لوجستية حديثة؛ تم إدراجها ضمن 6 مقترحات لتعزيز نموذج الأعمال العالمي الجديد.

وفي اشارة الى الانجازات العلمية التكنولوجية في ايران، اكد مخبر على انه وبالرغم من العقوبات الجائرة فقد احرزت ايران تقدما باهرا في مجال العلاج وإنتاج الأدوية والمعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والنانو والخلايا الحيوية والخلايا الجذعية والفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات، لافتا الى استعداد ايران لتوسيع تعاونها مع الأطراف المهتمة في المجالات العلمية والتكنولوجية.

كما اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى المزايا الجغرافية والموارد الطبيعية والمحميات والقوى العاملة الشابة والتنمية البشرية العالية والتنوع المناخي والإنجازات العلمية والتكنولوجية باعتبارها القدرات الخاصة الخمس لإيران، ودعا جميع البلدان إلى التعاون من أجل تنمية الاستثمار.