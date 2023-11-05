'السنوار' يزلزل كيان الإحتلال.. غالانت يهدد بإغتياله

العالم - الإحتلال

وتابع غالانت، بحسب التقرير: "سوف نجد يحيى السنوار ونقضي عليه. وإذا قام سكان غزة بذلك قبلنا، فإن ذلك سيختصر زمن الحرب".

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في الآونة الأخيرة بأن "نية حماس وزعيمها السنوار إظهار صورة غزة المدمرة وتحميل [إسرائيل] المسئولية عن معاناة الناس هناك"، على حد زعمه.

وقال هاغاري "لن يتمكنوا من إخفاء الجناة الحقيقيين، هم أنفسهم، الذين جلبوا الدمار إلى غزة".

وأثار القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والحصيلة المتزايدة من الشهداء بين السكان المدنيين مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في العديد من دول العالم بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة يوم السبت، مطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية.