مع ارتفاع عدد الضحايا.. خلع الابواب والخزانات لنقل شهداء غزة +فيديو

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واضافت ان هؤلاء الشهداء ارتقوا صباح اليوم في مجزرة المغازي ، ولعدم توافر وسائل النقل لنقل الشهداء وضعوا فوق بعضهم البعض ليواروا الثرى في مقابر جماعية .

واشارت ان الزميل المصور محمد العلول ودع 4 من اطفاله بينما كان يصور من امام مستشفى شهداء الاقصى علم ان ابناءه الاربعة واشقاءه استشهدوا، فينما هو يرتدي الدرع ويقوم بواجبه اتوه اطفاله شهداء.

اوضحت ان اليوم ارتقى 51 شهيدا في مخيم المغازي وبغتوا بالقصف وهم نيام وسقطت براميل متفجره على رؤوسهم الذي يعتبر مخيم وبيوته ضعيفه.

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