الاحتلال يتخطی الأرقام القياسية.. 79 مجزرة في شهر واحد

العالم - فلسطين

وتكدّست اعداد كبيرة من الاصابات الخطيرة على الارض في قسم الطوارئ في المستشفيات بعد المجزرة.

مجزرة أخرى يرتكبها طيران الاحتلال مستهدفاً منزل عائلة ابو شقفة وسط مخيم جباليا شمالي غزة.

وتأتي هذه المجزرة لتنضمّ إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال، كمجزرة مدرسة أسامة بن زيد شمال قطاع غزة ومجزرة مدرسة الفاخورة في معسكر جباليا التي تؤوي بداخلها عشرات النازحين.

كما ارتكب جيش الاحتلال مجزرةً في سوق البساطات في شارع المنصورة في حي الشجاعية.

وارتكب الاحتلال مجازر في ثلاثة مستشفيات، أبرزها مجمّع الشفاء، حيث قصف موكباً لسيارات الإسعاف أمام مستشفى القدس والاندونيسي، فضلاً عن استهداف عائلات في أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه عبر شارع الرشيد.

مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ايضاً لم يسلم من قصف طيران الاحتلال حيث طالت غاراته بوابته، خلّفت شهداء وجرحى.

فبحسب وزارة الصحة بغزة، ارتكبت نحو تسعمئة وسبعين مجزرةً في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان.

وفي وقت سابق فجر اليوم، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة إنّه في حال عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات في غزّة ستقع الكارثة الكبرى.

وشدّد القدرة على أنّ الاحتلال يهدّد المستشفيات بضرورة إخلائها ومن ثمّ يقوم بقصف محيطها بالصواريخ، متابعاً أن الاحتلال لا يتوانى عن استهداف المنظومة الصحية في غزة.

وما زال جيش الاحتلال يرتكب مجزرةً تلو أخرى ويركّز على المناطق المأهولة بالسكان، ويقصف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين والاطفال والنساء والمرضى والصحفيين والمسعفين والدفاع المدني والشرطة، والكل مستهدف.