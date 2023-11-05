هجمات اسرائيلية ضد طوفان الأقصی في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

وكثفت قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقالات بالضفة الغربية، منذ بدء العدوان على غزة، حيث استشهد خلال هذه الفترة نحو مئة وخمسين فلسطينيا وتم اعتقال أكثر من ألف وثمانمئة آخرين.

وفي جديد ما حدث في الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية بينها جنين ونابلس واشتبكت مع مقاومين، وذلك في إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قبل نحو شهر.

واندلعت مواجهات عنيفة في مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة ونشرها فرق القناصة فوق عدد من المباني.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إضافية للمدينة، وحاصر جنود الاحتلال منزلا في جنين بذريعة وجود مطلوبين بداخله.

وأحدثت القوات المقتحمة للمخيم دمارا كبيرا في البنية التحتية خلال اقتحامها لجنين وأطراف المخيم.

وفي بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، سمع دوي اطلاق نار واشتباكات، وحلقت طائرة مروحية للاحتلال فوق منزل حاصرته قوات الاحتلال في البلدة، وقامت بعد ذلك بتفجير المنزل.

واعتلت قوات الاحتلال اسطح المنازل، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص من أسلحة ثقيلة تجاه شاب محاصر بمنزل في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وكذلك شهدت بلدة أبو ديس دعوات عبر مكبرات الصوت بالمساجد للتصدي لقوات الاحتلال، وهتف الشبان في البلدة للشاب الذي حاصرته قوات الاحتلال في البلدة.

ونعت مساجد بلدة أبو ديس صباح اليوم، الشهيدين نبيل جوهر ومهند عفانة، اللذين ارتقيا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في البلدة.

وفي الخليل اعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد حابس دبابسة برصاص الاحتلال شمال غرب الخليل. كما واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر وأحياء سكنية في نابلس، أدى إلى اصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم عسكر.

وبالتزامن نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام أخرى شملت بلدة عزون شرقي قلقيليا، حيث اشتبك مقاومون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في عزون، وبلدة حوسان غربي بيت لحم، ومدينة الخليل.