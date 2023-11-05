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فيديو مؤثر .. طفلة فلسطينية تبكي بحرقة وتنادي: "الله يرحمك يما"

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو حزين للطفلة الفلسطينية "روان" هي تصرخ "الله يرحمك يما" في وداع أمها وأبيها وأخيها حمزة بعد أن قتلهم الاحتلال الإسرائيلي  في غزة.

العالم - فلسطين

مع استمرار إلقاء الاحتلال الإسرائيلي لحوالي ألف طن من المتفجرات يوميا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المحاصر، أعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل و2550 امرأة و596 مسنا، فضلا عن إصابة أكثر من 24 ألف فلسطيني.

وأوضح متحدث الوزارة أشرف القدرة اليوم الأحد من أمام مستشفى الشفاء بغزة أن الاحتلال ارتكب 1031 مجزرة منذ بداية العدوان على القطاع، مؤكدا أن إسرائيل كثفت في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا.

وأفاد القدرة باستشهاد 175 من الكوادر الصحية، وتدمير 31 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي، مضيفا أن الاحتلال استهدف أكثر من 110 مؤسسات صحية، مما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزا للرعاية الأولية.

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