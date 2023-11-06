لحظة بلحظة.. سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن طائرات الاحتلال الحربية، غاراتها العنيفة منذ ساعات على غرب غزة تحديدا في مخيم الشاطئ، حيث تم استهداف مربعات سكنية بأكملها، إضافة إلى قصف محيط مستشفى الشفاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع مدفعية الاحتلال شنت الليلة الماضية عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا على الأقل في دير البلح ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وبحسب وزارة الصحة، استشهد حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 9770 مواطنا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة، إضافة إلى 24808 جريح، و2660 مفقود بينهم 1270 طفلا.

وفجر اليوم الاثنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 14 مواطنا من بلدة عناتا، ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، واعتقلت أربعة مواطنين هم: مالك خشان، ومصطفى البياع، وعدنان حوشية، وبهاء طه، بعد أن داهمت منزلهم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين من عناتا هم: مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي، ويزن سلامة، ورأفت عليان، ومحمد أحمد أبو هنية، وعلاء أحمد أبو هنية، ومحمد بسام النوري، ويزن هيثم مخامرة، وحميدة أبو هنية، ومالك شيحة، ومحمد غيث، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما داهمت أكثر من 15 منزلا.

وفجر اليوم ايضا، استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، خلال غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على منزل في مدينة خان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في شارع المحافظة بمدنية خان يونس، ما أدى لاستشهاد ثلاثة موطنين بينهم طفل وإصابة آخرين، إضافة إلى وجودة عدد من المواطنين تحت الركام.

وفي مدينة طرطوس، أصيب شابان بالرصاص الحي، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، وأخرى في بلدة طمون.

وأفاد مراسل الوكالة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس من المدخل الشرقي برفقة جرافة عسكرية، واندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.

وأضاف أن مواجهات أخرى اندلعت في بلدة طمون جنوب طوباس، أطلقت أيضا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصو، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الكتف.