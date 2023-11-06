سلسلة اعتقالات متواصلة في الخليل ورام الله والقدس المحتلة

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الاثنين، مواطنا من "دورا" وآخر من "إذنا" واستولت على 3 مطابع بالخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة دورا جنوبي الخليل، اعتقلت المواطن يوسف قزاز بعد مداهمة وتفتيش منزله.

كما اعتقلت الشاب مهند جبرين أبو زلطه من بلدة إذنا غرب الخليل، وذلك بعد توقيف مركبته في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من المطابع في منطقة الجامعة، وكذلك عين سارة، وشارع السلام وسط مدينة الخليل، ومنطقة قلقلس بالجهة الشرقيه منها.

واستولت قوات الاحتلال عبر شاحنات على معدات وأجهزة هذه المطابع، والتي عرف منها مطبعة بانوراما، ومطبعة انفنتي، ومطبعة الفوتوغرافي، وذلك بعد تخريب أبوابها.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة إذنا الليلة الماضية، بالاستيلاء على الأعلام الفلسطينية في مدخل البلدة، ورفعت أعلام الاحتلال في المنطقة ذاتها.

وفي بلدات شمال غرب القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، تسعة شبان هم المواطن الفلسطيني أمير عيد فوزي أبو عيد، والشقيقين نزال وحسين خالد خضور، والأسير المحرر أحمد محمد بدوان من بلدة بدو، وأحمد ماهر الجمل من بلدة بيت سوريك، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد جمال ريان، ورشيد بسام داوود، وأنس ياسين ريان، وداوود فضل داوود، من بلدة بيت دقو، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قطنة، وبيت عنان، وبير نبالا، شمال غرب القدس.

وفي شمال غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فتاة وشابا من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميم بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.