الخليل.. شهيد و5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل " المركز الفلسطيني للإعلام"، عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش (21 عاما)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وصباح اليوم ايضا، أصيب جنديان من قوات الاحتلال الصهيوني، بعملية إطلاق نار بطولية، استشهد منفذها في القدس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، إصابة جندي وجندية من قوات حرس الحدود بجروح خطيرة بعد إطلاق النار تجاههما قرب مركز شرطة في باب الساهرة بالقدس، قبل أن يعلن لاحقًا عن إطلاق جنود آخرين النار تجاه المنفذ واستشهاده.

وبارتقاء الشهيدين الجديدين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 162 شهيدا، وفق إحصائية مركز فلسطين للمعلومات (معطى).





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https://palinfo.com/news/2023/11/06/859900/