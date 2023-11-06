31 يوما على محرقة غزة والإبادة الجماعية مازالت متواصلة

العالم- فلسطين

وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين: إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة، نجم عنها 252 شهيدا، فيما ارتفع عدد المجازر ضد العائلات إلى 1050 عائلة جزء كبير منها أبيد بالكامل.



وأكد القدرة أن عدد الشهداء جراء العدوان الذي دخله شهره الثاني ارتفع إلى 10022 شهيدا منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، إضافة إلى 25408 جرحى



والیکم أحدث التطورات حول عملية طوفان الاقصى والعدوان الصهيوني على غزة بيومه الـ31..

إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في "أفيفيم" والمالكية في الجليل الأعلى



أسامة حمدان: خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه وهذا هو سبب قصفه الإجرامي غير المسبوق

أسامة حمدان: نوجه التحية لكل الشعوب الحية التي تحركت تضامنا مع غزة في أنحاء العالم

أسامة حمدان: غزة ستبقى دوما مقبرة للطغاة وقد كتبنا الانتصار في 7 أكتوبر

3 شهداء وإصابة حرجة برصاص الاحتلال في طولكرم

قوات خاصة صهيونية تغتال قائد كتيب مخيم طولكرم جهاد مهراج شحادة

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القسام يتصدى للتوغلات الصهيونية ويفجر الدبابات

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أسامة حمدان: أطنان الذخائر جاءت من الولايات المتحدة ونُقلت إلى هنا ليُقصف بها شعبنا

الاحتلال يعلن مقتل المجندة التي أصيبت بعملية الطعن في القدس، صباح اليوم الاثنين

أسامة حمدان: إلياهو صوّت عبر الهاتف خلال الجلسة وما قاله يعد اعترافا صريحا بأن الاحتلال يمتلك أسلحة نووية

أسامة حمدان: الاحتلال قصف العائلات والأطفال وهم على الطريق جنوبي غزة وفي المحافظات الوسطى

أسامة حمدان: صور الاحتلال تؤكد أن مستشفى الشفاء كان مستهدفا بذاته وهو لم يستطع إظهار وجود أي منصة صواريخ

أسامة حمدان: ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية ممن يشاء من أجل زيارة المستشفيات وليرى كذب الاحتلال

شهيد كل 4 دقائق بغزة والاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات

مدير عام المستشفيات في قطاع غزة: الوضع في القطاع مأساوي وغير مسبوق على الإطلاق

مدير عام المستشفيات في غزة: استشهاد وإصابة عدد من نزلاء المستشفيات في غارات للاحتلال

الأونروا تعلن عن عدد ضحايا موظفيها في غزة

الاحتلال يرتكب أكبر مجزرة بساعات معدودة في غزة

الاحتلال يقصف مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مع قوات العدو المتوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا

كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين105"

قصف صهيوني يستهدف ألواح الطاقة الشمسية في المبنى الرئيسي بمستشفى الشفاء

قصف إسرائيلي عنيف بجوار مستشفى الشفاء بمدينة غزة

ارتقاء شهيدين في استهداف لمنزل ال العصار خلف مسجد الشهداء في مخيم النصيرات قبل قليل

- المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت

- المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني

- نطالب جميع الأطراف العمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات

- الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان

- الاحتلال يتلقى الصمت الدولي كضوء أخضر للاستمرار في مجازره

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة مسعف بجراح خطيرة في قصف استهدف مدخل مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين، وصول 103 شهداء إضافة إلى عدد من الشهداء مجهولي الهوية و106 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي منذ الليلة الماضية.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شقورة في حي الأمل غرب خانيونس، ما أدى إلى استشهاد طفلة وعدد من الإصابات.