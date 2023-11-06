الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/جيش عربي يخترق أجواء غزة وإسقاط مساعدات بهبوط مضلي

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أثبتت المؤسسة العسكرية الأردنية فقط دون غيرها بأن تجميد العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء مع كيان الاحتلال لا يمنعها عندما تتوفر الإرادة السياسية من إيصال المساعدات لأهالي قطاع غزة بعد خبر هبوط مظلي لمساعدات أردنية أرسلت لتعزيز المستشفى الميداني العسكري في القطاع.

العالم- فلسطين

وقال الملك الأردني عبد الله الثاني إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وكتب الملك عبد الله الثاني في منشور على منصة إكس "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

وتابع "سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المصدر قوله إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.





روابط ذات صلة

شاهد..رئيس وزراء الاحتلال السابق يهاجم ملكة الأردن..العار عليها!

الملكة رانيا تدلي بتصريحات نارية وتحرج مذيعة "سي إن إن" + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتائب القسام بلبنان تقصف مستوطنة “نهاريا” وشمال حيفا بـ 16 صاروخا

شاهد/جيش عربي يخترق أجواء غزة وإسقاط مساعدات بهبوط مضلي

رئيسي: تداعيات استمرار قتل الفلسطينيين ستؤثر على العالم اجمع

تخرصات ترامب الجديدة عن هجوم عين الاسد .. والحقائق الدامغة؟ 

بالفيديو.. بسبب العدوان الإسرائيلي.. عدد شهداء غزة يتجاوز الـ10آلاف

شاهد/ هذا جزاء من يمجد الطاغية "صدام" وينسى جرائمه!