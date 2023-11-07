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مسؤول بالحرس الثوري: حكومة نتنياهو تعارض وقف الحرب لأنه يعني رحيلها

مسؤول بالحرس الثوري: حكومة نتنياهو تعارض وقف الحرب لأنه يعني رحيلها
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعتبر مساعد الشؤون السياسية في حرس الثورة الاسلامية العميد يدالله جواني ان الهرولة الغربية نحو دعم الصهاينة يظهر ان انهيار كيان الاحتلال ربما قد حصل فعلا، مؤكدا ان الصهاينة هزموا ايضا في الحرب البرية على غزة، وان سبب رفض حكومة نتنياهو لايقاف الحرب هو علمها بأن انتهاء الحرب يعني رحيلها.

العالم - ايران

وقال العميد جواني في كلمة القاها امام المجلس الاداري لمحافظة أذربيجان شرقي (شمال غرب) ان عملية طوفان الاقصى اظهرت بأن الكيان الصهيوني آيل نحو الدمار والنهاية، وانها حطمت بيت العنكبوت هذا، وان هذا الطوفان تجاوز جغرافيا غزة واصبح يجوب العالم ضد الصهاينة حيث نشاهد مئات الآلاف يتظاهرون في الدول المختلفة لدعم غزة.

واشار الى الجرائم الصهيونية والقاء اكثر من 25 الف طن من القنابل على غزة قائلا ان عملية حماس كانت عملية للدفاع عن غزة وخطوة استباقية ضد 75 عاما من العدوان والقتل والاحتلال، حيث يرفض الكيان الصهيوني في الاساس وجود المقاومة في فلسطين ويعلن دوما بأن الشعب الفلسطيني يجب ان يقتل او يستسلم.

وقال بأن الارقام تشير بأن مليون و200 ألف من المستوطنين في فلسطين المحتلة وفي المستوطنات قد غادروا مساكنهم وهذا نوع من الهروب ، يظهر لمن تعود هذه الارض؟

واعتبر بأن دخول قوى المقاومة وحزب الله وانصارالله الى المعركة يثبت بأن هزيمة الصهاينة لا يمكن جبرها والتعويض عنها، فحتى اذا انتهت عملية طوفان الاقصى ، فان المقاومة لا يمكن القضاء عليها.

كما اشار الى تصريحات احد رؤساء الوزراء السابقين في الكيان الصهيوني والذي قال بأن " اسرائيل" ليست "بلدا" آمنا أو أخلاقيا وانها سوف لن تنتصر في هذه الحرب، واضاف " الكيان الصهيوني لا يمكنها ان تنتصر وان كل جريمة يرتكبها تقرب موته اكثر فاكثر".

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