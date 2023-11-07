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مراسل العالم مستشفيات غزة بين رحى صواريخ الاحتلال وسندان انعدام الموارد

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان الاحتلال لازال يواصل ارتكابه المجازر في قطاع غزة ،بالاضافة الى شنه غارات في محيط مستشفى القدس ما ادى لخروجها عن الخدمة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا في قطاع غزة احمد سهمود ان مستشفى القدس تلقت ضربات كبيرة وفي محيطها والشوارع المحيطة، حيث اعطبت كل الشوارع المحيطة بالمشفى فلم تعد صالحة لمرور سيارات الاسعاف فقط بل لمرور السكان، ونظر لوجود صعوبة كبيرة في التحرك المشفى اعلن الاغلاق وعدم استقباله اي مصاب بسبب نفاذ الوقود والاستهداف المتكرر وقصفها المتكرر.
واكد ان النظام الصحي منهار ومستهدف من جيش الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى استهداف العديد من المستشفيات في القطاع.

وحول استهداف مسشتفى الشفاء بين مراسلنا انه تم استهدافها بصاروخ استطلاع اصاب سطح المشفى واخترق الصاروخ الى الطابق السادس ما ادى الى استشهاد واصابة العديد من الاشخاص من بينهم اطفال وكانوا من ضمن النازحين وتم نقل البقية الى الطابق الارضي للتعامل معهم.

ولفت الى ان وزارة الصحة كانت قد اعلنت ان منظومة الصحية منهارة وان الطواقم الطبية لم تعد اجراء اي عمليات جراحية بسبب التكدس الكبير ونقص الكادر البشرية وعدم قدرتهم على توفير الطعام والشراب للكوادر الصحية.

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بالفيديو.. مراسل العالم مستشفيات غزة بين رحى صواريخ الاحتلال وسندان انعدام الموارد

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