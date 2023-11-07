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صورة أبو عبيدة تفاجئ مواقع ووسائل اعلام عبرية

صورة أبو عبيدة تفاجئ مواقع ووسائل اعلام عبرية
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن اختراق مواقع إلكترونية والسيطرة عليها ونشر صور للناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة.

العالم - فلسطين

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية على منصة (إكس)" منشورا، جاء فيه: "أنه تم اختراق موقع فريق"مكابي تل أبيب"لكرة السلة، ونشر عناوين لغزة وصورة للناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام (حماس)،"أبو عبيدة".

وأضافت الهيئة في منشور آخر "كما تم اختراق مواقع كرة القدم لفريقي هبوعيل بئر السبع ومكابي نتانيا".

ولم توضح الهيئة مكان الهجوم، أو المسؤولين عنه، فيما عمد المسؤولون عن الموقع الإلكتروني إلى إيقاف الوصول إليه بعد اختراقه.


ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها عشرة آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال ‏و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 159 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر ‏فلسطينية رسمية.‏

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