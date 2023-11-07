طهران.. مؤتمر دولي حول'عالم متحرّر من هيمنة أمريكاواسرائيل'

العالم - مراسلون

'العالم المتحرّر من الهيمنة الأمريكية والصهيونية' عنوان حمله مؤتمر دولي عقد في طهران لبحث مخاطر الهيمنة الصهيوامريكية ومؤهلات الشعوب للتحرّر والتخلّص منها بأي وسيلة ممكنة كما تم التطرق إلى تراجع أمريكا؛ الخلفيات والأسباب والعواقب؛ ظهور قوىً جديدة وتراجع العالم الأحادي القطب؛ واتساع جغرافية المقاومة، وفكرة العدالة ومكافحة الاستكبار.

وصرح سفير جمهورية كوبا في ايران، البرتو غونزالس كاسالس لقناة العالم:"سبب معظم الجرائم في العالم هو أمريكا وأذنابها. ويجب ألاّ نكون غير مبالين بما يجري في غزة اليوم. ويجب على المجتمع الدولي أن يرفض ما يحصل لانّ فلسطين اليوم مظلومة، وغداً قد تكون بلادنا هدفاً لهجماتهم. أمريكا و"إسرائيل" تقومان بكل أنشطتهما بشكل غير قانوني ويجب الحد منها".

وبحسب المؤتمرين فإنّ خطر الهيمنة الأمريكية يتجاوز نهب الثروات والسيطرة على دول الشرق الاوسط الاستراتيجية وتعزيز النفوذ الصهيوني، ليطال هوية الأمة وثقافتها وقيمها ومقوّمات صمودها وإرادة شعوبها.

وقال رئيس جامعة طهران، محمد مقيمي:"ما نشهده في العالم اليوم هو تحت سيطرة أمريكا و"إسرائيل". ومن واجب الأكاديميين إدانة جرائم "إسرائيل" العديدة التي تدعمها أمريكا. ونعلن احتجاجنا في هذا الاجتماع ونأمل أن نشهد عالماً خالياً من هيمنة أمريكا وإسرائيل في أقرب وقت ممكن".

وخلال الكلمات تم التأكيد على أنّ مواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية لا تحقّقها الرغبة فقط، بل تحتاج لتوفير شروط موضوعية تؤهّل الأمة لهذه المواجهة. هذا وأنّ الشعوب الواعية بمقاومتها هي وحدها من تستطيع رفض الهيمنة الأمريكية والصهيونية وطرد الإسرائيلي المحتل، فإنّ المقاومة هي التي حرّرت جنوب لبنان، وانتصرت على الآلة العسكرية الإسرائيلية، وأتاحت للانتفاضة الفلسطينية أن تسطر صموداً عزّ مثيله.

إنّ هيمنة أمريكا والكيان الصهيوني في طريقها إلى الزوال ففي حال وجود الغطرسة الصهيوأمريكية فإنّ الشعوب لن ترى الراحة والسلام.