نقابة الصحفيين المصرية تفضح جرائم الكيان الاسرائيلي في فلسطين

العالم – خاص بالعالم

مؤتمر خصص لفضح الجرائم اللإنسانية وغير الأخلاقية للكيان المغتصب لأرض فلسطين وذلك من خلال مقاطع مصورة وشهادات موثقة من قبل الصحفيين الفلسطينين الذين يواجهون شبح الموت كل يوم نتيجة للحرب الدائرة رحاها داخل أراضيهم.

واكد خالد البلشي نقيب الصحفيين في مصر:" ان نرفض جميع نرفض جميع نرفض تلك الابادة الجماعية التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني ونرفض كل هذا التواطؤ الغربي الذي يحدث ونقف مع شعب فلسطين في بطولاته وصموده ورفضه للتهديد، نحن هنا نرسل رساله للعالم بضرورة وقف هذه الحرب الهمجية الوحشية".

الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية ونشرها لمعلومات مضللة وغير صحيحة وانحيازها في تغطيتها للحرب كلها أمور كانت حاضرة وبقوة على على ألسنة المشاركين في هذا المحفل الصحفي الكبير والذين اكدوا أن التضليل ونشر الأكاذيب لا تقل أهمية عن الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ختام المؤتمر خاطبت نقابة الصحفيين المصريين الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الاقليمية والدولية للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ارتكبها قادة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب حتي يكونوا عبرة لغيرهم.

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