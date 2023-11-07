الشاعرة الإيرانية بروین إعتصامي على قائمة مشاهير اليونسكو

العالم - إيران

وأضاف عبدالمهدي مستكين الیوم الثلاثاء في المؤتمر الوطني للهوية والتقدم الذي تمركز في محافظة "مرکزي" ومركزها مدينة أراك: بعد التسجيل العالمي لفخرالدين العراقي وأمير كبير في اليونسكو، تم هذا العام تسجيل اسم بروین اعتصامي، التي تواصل طريق سعدي وحافظ في قائمة اليونسكوالعالمية.

وأضاف مستكين بكلمته في المؤتمر: من المؤمل أن يعقد العام المقبل مؤتمر الأخوة الدولي بين تبريز وأراك.

وتابع مدير لجنة اليونسكو الإيرانية: يتمتع الإيرانيون بخاصية تخلق استمرارية الهوية بينهم وهذه الأهمية أقل وضوحا بين الحضارات الأخرى.

وأضاف مستكين: اللغة والمشاهير سمتان مهمتان للإيرانيين وحتى لو أرادوا الضعف، فإن الكبار لن يسمحوا لهذا التماسك بالانهيار.

وعقد مؤتمر الهوية الوطنية والتقدم الأول في مدينة أراك بهدف التعريف بمزيد من القدرات الثقافية والهوية لمحافظة مرکزي وبحضور الشخصيات العلمية والثقافية المؤثرة في المحافظة.

هذا وتعد بروين إعتصامي من رموز الشعر الفارسي الحديث، ولدت في مدينة تبريز عام 1907 وتوفيت بطهران عام 1941.

وتعتبر بروين من شعراء العصر الحديث في إيران حيث أضافت معان جديدة للادب الحديث وأدخلت في شعرها مضامين جديدة وصاغتها باسلوب سلس ولغة سهلة بمفاهيم جذابة تعتمد علي الموروثات الاخلاقية والثقافة الإسلامية.

ان نجاح بروين في خلق تمازج وتلاحم بين المفاهيم الاسطورية الفارسية وصياغتها بالحان مستمدة من التراث الإسلامي جعلها تقف بشموخ في قمة الأدب النسوي المعاصر وتخطف بجدارة لقب «سيدة الشعر الإيراني المعاصر».

اهتمت بروين إعتصامي بالمواعظ والحكم وعبّرت عنها بالمناظرات والحواريات لجذب القارئ، ونقتطف على سبيل المثال لا الحصر قصيدة السكير والعاقل حيث تقول:

صادف المحتسب سكيراً في الطريق

فجذبه من قميصه

قال السكير: هذا قميص أيها المحتسب وليس لجاماً

قال: فمالي أراك أيها السكير تسير مُتأرجحاً؟

أجاب: ليس الخلل في مشيتي، بل في الطريق الوعرة.

قال: فلابد من استدعائك الي المحكمة

اجاب: ان القاضي نائم فلنذهب صباحاً

قال: منزل الوالي قريب، تعال نقصده

أجاب: ألا تعلم بأن بيت الوالي خمارة ايضاً؟

قال: إذاً فعلي العقلاء ان يُقاضوك

اجاب: فائتني بعاقل... وأين هو

امتاز شعر بروين بالبعد عن الغرور والايمان بان الأرض تتسع للجميع مهما تباينت رؤاهم واتجاهاتهم، لقد كانت أيقونة متعددة المواهب والثقافات نهلت من منابع الإسلام العذبة وتأثرت بالمدارس الفكرية الأوروبية وكانت محارَبة من قبل جلاوزة النظام الملكي شأنها شأن كل صاحب قضية ومما زاد في الحرب ضراوة انتسابها الي اسرة عريقة ونُشؤها في بيت ثقافي وفكري وكونها ليست من ذكور القبيلة.

وربما لا يوجد في الشعر الفارسي من اهتم بمتطلبات الطفل الاجتماعية والنفسية مثل بروين اعتصامي حيث نري ذلك في قصائدها: دموع اليتيم، الفقيرة، سيئة الحظ، القلب الجريح، المعاناة الاولي، صاعقتنا ظلم الاغنياء وغيرها.