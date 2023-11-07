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العالم الهولندي: المتفجرات الملقاة على غزة ستسبب في زلزال كبير+تفاصيل

العالم الهولندي: المتفجرات الملقاة على غزة ستسبب في زلزال كبير+تفاصيل
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

مع دخول العدوان والقصف العنيف على قطاع غزة شهره الثاني، اليوم الثلاثاء، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من كم المتفجرات التي القتها" إسرائيل" على غزة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في منصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون، وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة، وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

وكان هوغربيتس قد أثار جدلا بين متابعيه، بعد تغريدة تحدث فيها أن "غزة لن تبقى كما هي اليوم داعيا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين"، كما قال "إن إسرائيل ستضم القطاع المكتظ بالسكان، ولن يعود هناك مكان لغزة بل ستصبح كلها ضمن إسرائيل".

ونشر العالم الهولندي "صورة تضم عدة خرائط تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية".

وكتب قائلا: "إذا كنتم ما زلتم تعتقدون أن هذا الصراع يدور حول مكافحة المقاومين فأنتم مخطئون. فمنذ عام 1948 كان الهدف دائما يتعلق بترحيل الفلسطينيين".

وأكد أن "إسرائيل عمدت منذ سنوات طويلة إلى طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية"، وأن موقفه ليس معاداة للسامية".

وقال: "بينما يتم التركيز على غزة.. فلسطينيون في مناطق أخرى يتم ترحيلهم من بيوتهم بالقوة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين".

وفي تغريدات ثانية، قال هوغربيتس إن "هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة تمثل جرائم متكاملة الأركان"، مؤكدا أن "إسرائيل لم يُنظر إليها مطلقا كدولة قبل عام 1947".

ونشر "صورة لخريطة فلسطين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وعلق: "نسمع اليوم عن قصف مكثف من إسرائيل على أهل فلسطين الذين يعيشون بلا ماء أو كهرباء أو إنترنت، فكل الخدمات مقطوعة بالكامل".

ولليوم الثاني والثلاثين على التوالي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على قطاع غزة، وتقصف طائراته المباني والمنازل وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين، ما أدى لارتقاء عشرة آلاف شهيد وخمسة وعشرين ألف جريح، منهم 4104 أطفال و 2641 سيدة.

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