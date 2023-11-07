خطأ كارثي يتسبب بإقصاء غرناطة من كأس ملك إسبانيا

العالم- الرياضة

وحسم فريق غرناطة تأهله إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على حساب نظيره أروسا أحد أندية الدرجة الخامسة، في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بفوز الأول بثلاثية دون رد.

وفي بيان رسمي أصدره نادي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقصاء غرناطة من بطولة كأس ملك اسبانيا بعدما أشرك لاعبا غير مؤهل خلال مباراته أمام نظيره أروسا من الدرجة الخامسة في الدور الأول.

وأشرك الفريق خلال مباراته أمام أروسا حارس الرديف أدريان لوبيس الذي يبلغ 24 عاما الأمر الذي ينتهك القانون الذي ينص على أن يكون عمر لاعبي الفريق الرديف المشاركين في الكأس 23 عاما أو أقل.

واختتم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانه الرسمي معلنا تأهل أروسا رغم خسارته في مواجهة الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.

وسبق وأن قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقصاء ريال مدريد، حامل اللقب والمتوج 20 مرة، من البطولة في موسم البطولة 2015، بعد مشاركته للاعبه الروسي دينيس تشيريشيف خلال لقاء قادش أثناء إيقافه.