قناة العالم
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٨:٠٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الموازي
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
خیار لبنان
>-->
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
حصيلة العدوان على غزة
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش
قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، الثلاثاء في مستشفى الشفاء في غزة، أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، بلغ 10,328 شهيدا، منهم 4237 طفلا، 2741 سيدة، وإصابة 25959 مواطنين. وتلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منذ بدء العدوان، 2350 بلاغا عن مفقودين، منهم 1300 طفلا، بحسب "القدرة".
تصنيف :
فلسطین
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
كيان الاحتلال
جرائم الاحتلال
اطفال غزة
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
33 يومًا على محرقة غزة.. ارتفاع عدد الشهداء والداخلية تدق ناقوس الخطر
قوات الإحتلال تواصل جرائمها في الضفة الغربية المحتلة
غزة.. شهر كامل من العدوان
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
ذهول زعماء الاحتلال من خسائر جنودهم
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠
أهم الأخبار
النجباء تكشف عن دورها في إدارة الصراع ضد أمريكا و"إسرائيل"
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩
أهم الأخبار
غزة.. شهر كامل من العدوان
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١
خاص بالعالم- مراسلون
قلق الإعلام الاسرائيلي بما يحدث في قطاع غزة وخسائر الإحتلال
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧
أهم الأخبار
الحرب البرية على غزة.. مرصاد المقاومة
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦
أهم الأخبار
اصرار أميركي على منع أي وقف لاطلاق النار
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
بالتزامن مع سيل الدماء في غزة.. الاحتلال يصعد اقتحاماته في الضفة
حصيلة العدوان على غزة
مسؤول أوروبي: كارثة غزة قد تتحول إلى “نهاية العالم”!
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: على العالم أن يخرج عن صمته بشأن غزة
الرئيس الإيراني يغادر إلى طاجيكستان
33 يومًا على محرقة غزة.. ارتفاع عدد الشهداء والداخلية تدق ناقوس الخطر
مقالات و تحليلات
أين الخلل.. لماذا لم تحرك الأجساد الممزقة لأطفال غزة الضمير الغربي؟
غزة.. أكبر من جرائم حرب إنها إبادة جماعية
السيد حسن نصرالله.. غزة ستنتصر
دعا الى إبادة غزة بشرا وحجرا.. 'ليندسي غراهام' الوجه الحقيقي لأمريكا
طوفان الأقصى.. الأسباب والتداعيات
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.