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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، الثلاثاء في مستشفى الشفاء في غزة، أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، بلغ 10,328 شهيدا، منهم 4237 طفلا، 2741 سيدة، وإصابة 25959 مواطنين. وتلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منذ بدء العدوان، 2350 بلاغا عن مفقودين، منهم 1300 طفلا، بحسب "القدرة".

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