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ميدل إيست: مصر أبلغت أمريكا عدم قدرة 'إسرائيل' على هزيمة حماس

ميدل إيست: مصر أبلغت أمريكا عدم قدرة 'إسرائيل' على هزيمة حماس
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أن مصر أبلغت الولايات المتحدة بأن هدف الإحتلال المعلن المتمثل في إخراج حركة حماس من حكم قطاع غزة هو هدف حرب غير واقعي.

العالم - مصر

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على الأمر أنه يتم تسليم التحذيرات بشكل منتظم من قبل المسؤولين المصريين في الوقت الذي ترفض فيه القاهرة المبادرات الأمريكية لتولي دور أمني محتمل في المستقبل في قطاع غزة المحاصر والدعوات الإسرائيلية لقبول التهجير القسري للفلسطينيين.

وتسلط هذه التحذيرات، الضوء على رغبة مصر في إنهاء سريع للحرب الدائرة عبر حدودها، لكنها تؤكد أيضا كيف اتخذت القاهرة موقفا أكثر حزما تجاه الصراع مما توقعه بعض المسؤولين الإسرائيليين والغربيين، وفق المصادر.

ويقول الخبراء إن الضغط الذي تمارسه تل أبيب من أجل التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أدى إلى تفاقم هذا الرفض لأنه بلور المخاوف المصرية من أن الحرب طويلة الأمد هناك يمكن أن تزعزع استقرار منطقة سيناء مع انتشارها محليًا بين السكان المؤيدين للقضية الفلسطينية على نطاق واسع.

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