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غوتيريش يدعو إلى إقامة سلطة فلسطينية في غزة!

غوتيريش يدعو إلى إقامة سلطة فلسطينية في غزة!
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إقامة سلطة فلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الصهيونية في القطاع.

العالم-فلسطين

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "أعتقد أن هناك أفضل سيناريو، وعلينا أن نسعى لتحقيقه. ومن المهم إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني. وبرأيي فإن السيناريو الأفضل هو أن تتولى سلطات فلسطينية"، على حد زعمه.

وأوضح: "لم يكن هناك أي حل، والفلسطينيون كانوا يفقدون أملهم. وربما سيكون من شأن هذا الوضع الرهيب أن يشكل فرصة للتحرك باتجاه الحل على أساس حل الدولتين".

يذكر أن العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع.

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