الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣
١٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قاذفة استراتيجية أمريكية تحلق فوق الشرق الأوسط

قاذفة استراتيجية أمريكية تحلق فوق الشرق الأوسط
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن تحليق قاذفة استراتيجية من نوع "بي 1 لانسر"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق منطقة الشرق الأوسط.

العالم-الامريكيتان

وقالت "سينتكوم" في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "قاذفة من نوع "بي 1 لانسر" نفذت يوم 8 نوفمبر 2023، وللمرة الثانية خلال 3 أيام، مهمة فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت أن القاذفة نفذت التحليق بمرافقة مقاتلتين من نوع "إف 16"، دون أن تكشف عن طبيعة المهمة أو تفاصيلها.

يذكر أن قيادة "سينتكوم" مسؤولة عن القوات الأمريكية وعملياتها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتشمل 21 دولة تمتد من مصر إلى كازاخستان.

ويشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية من نوع "بي 1 لانسر" قادرة على حمل قنابل موجهة وغير موجهة، وصواريخ مجنحة وذخائر نووية.

روابط ذات صلة

ضربة جوية امريكية على منشأة في شرق سوريا

إيران: قرار إسرائيل فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل باطل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البيت الأبيض يندد باستخدام النائبة رشيدة طليب شعارا مؤيدا للفلسطينيين

استهداف القاعدة الأميركية في حقل "العمر" النفطي شرق دير الزور

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "حرير"

قاذفة استراتيجية أمريكية تحلق فوق الشرق الأوسط

ضربة جوية امريكية على منشأة في شرق سوريا

إيران: قرار إسرائيل فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل باطل