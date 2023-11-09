%42من شهداء غزة قتلوا في مناطق اعلنتها 'اسرائيل' آمنة

العالم - فلسطين

وهو ما يعني أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحاً في كل دقيقة منذ بداية العدوان و١٥شهيد في كل ساعة، في وقت تكشف وزارة الصحة أن نصف مستشفيات غزة و٦٢٪ من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا.

يقول الاحتلال كذباً بأن عملياته العسكرية تتركز في شمال القطاع ومدينة غزة في حين تخبر الأرقام أن غزة كل غزة هي تحت قصف لا يتوقف، تكشف الأرقام أيضا أن 42% من الشهداء هم جراء استهدافات في جنوب وادي غزة وهي ذات المناطق التي ادعى الاحتلال أنها آمنة وهي ذاتها التي ارتكب بها الاحتلال مجازر مروعة وابادة لأحياء سكنية كاملة.

وهي حقيقة توثقها الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية حيث قتل الاحتلال 1021 فلسطينياً من سكان شمال غزة، قتلهم الاحتلال بعد نزوحهم من شمال القطاع الى جنوبه.

الة القتل الاسرائيلية استخدمت حتى اللحظة 30 ألف طن من المفجرات قصفت بها غزة، وهذا الحجم المروع من القصف دمر 222 ألف وحدة سكنية في القطاع أي ان 50٪ من بيوت غزة قد دمرها الاحتلال في هذه الحرب.

الجزء الأكبر من هذه البيوت المدمرة قصفها الاحتلال على رؤوس ساكنيها مرتكباً 1071 مجزرة بحق عائلات فلسطينينة أكثرهم عائلات أبيدت بالكامل.

مأساة أخرى يعيشها القطاع تتمثل في حرب تجويع تدور الآن في غزة، فلا مواد أساسية ولا خبز ولا مياه ولا كهرباء في شمال القطاع والحال ليس أفضل في الجنوب فحجم المساعدات التي وصلت منذ بداية الحرب اي منذ اكثر من شهر تساوي ماكان يدخل غزة في يوم واحد قبل الحرب، وهو تجويع وابادة يأتي وسط صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية؛ مؤسسات دولية تكتفي ببيانات تحذير في أحسن الأحوال، تقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن "1.5 مليون شخص نزحوا قسرا بفعل القصف أي أن 70% من سكان القطاع أصبحوا نازحين، ويعيش معظمهم في ظروف مروعة في مدارس الاونروا".

وتقول الأونروا أيضاً أن مئات الآلاف من النازحين في مرافقها في شمال القطاع تعجز عن الوصول لهم وامدادهم بالمساعدات نتيجة القصف المتواصل في مناطق غزة والشمال وتضيف الانروا العاجزة عن حماية اللاجئين انه ليس لديها معلومات حول ظروف واحتياجات النازحين في مراكزها شمال القطاع ومدينة غزة.