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شاهد الموقف الإسرائيلي اليوم من الهدنة المؤقتة في قطاع غزة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

بين مراسل العالم في القدس المحتلة أن تسمية الهدن الإنسانية لكيان الإحتلال الاسرائيلي يعتبر خاطئا فهو يروّج لذلك رغم أنه ينفذ الاجرام داخل الكيان ويلعب على الرأي العام بان هنالك هدنا انسانية.

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه لا يمكن ان يكون هنالك تصديق لهذا المصطلح"الهدن الانسانية"، فيما يتعلق باتجاه كان الاحتلال الاسرائيلي او هذا النظام الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي ينفذ الاجرام والمجازر تلو الاخرى.

ولفت مراسلنا إلى أن هذه الاعتداءات الكبيرة والمجازر بحق المشافي والمدنيين لا خطوط حمراء لها، فكيف لهذا الكيان ان يتحدث أو يتم الحديث معه عن هدن بما تسمى بـ"الانسانية"، لذلك فهو يقوم بالترويج، وقبل قليل كان هنالك قصف اسرائيلي حتى على الممرات الآمنة التي هو طالب فيها من الشمال الى الجنوب قام بقصف الابرياء النازحين الذين لا حول لهم ولا قوة وارتكب المجازر.

ومن الناحية السياسية كان هنالك حديث حول انتهاء لاجتماع لبنيامين نتنياهو مع رؤساء المستوطنات في الشمال مع لبنان والجنوب مع قطاع غزة، وكان هنالك مطالبات لديهم بذلك وفق الاجتماع لانهم يحتجون على الوضع وعدم انجاز اي شيء، حيث خرجوا بعد الاجتماع، وقال لهم بان هذه الحرب ستتواصل، وهذه الحرب وجودية وتحدث كثيرا، خرجوا وبعض ممن خرج من الرؤساء لتلك المستوطنات قال باننا لا نصدق هذا الكاذب ولا يوجد اي شيء ملموس حول حديث بنيامين نتنياهو.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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