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شاهد..حزب الله ينشر مشاهد إستهداف جنود الاحتلال في محيط "دوفيف"

الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

نشرت المقاومة الاسلامية في لبنان مشاهد من عملية إستهدافها جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في محيط ثكنة "دوفيف" عند الحدود اللبنانية.

العالم - لبنان

وذكرت انه تم استهداف عناصر من جيش العدو في محيط ثكنة "دوفيف" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المباشرة.

يذكر ان المقاومة الاسلامية استهدفت مساء اليوم الخميس قوة مشاة صهيونية في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة.
و جاء في بيان المقاومة الإسلامية: "استهدف ‌‏مجاهدونا قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة (وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وذكرت وسائل إعلام صهیونیة ان حزب الله أطلق اليوم على الأقل 8 صواريخ مضادة للدروع نحو الكيان الإسرائيلي.

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