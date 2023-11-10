نتنياهو يزعم انه لا يسعى لاحتلال غزة!

العالم - فلسطين

وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن الكيان ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافض من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للكيان. وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال لغزة بعد الحرب.

وادعى نتنياهو، في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية، الخميس: "لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة".

وزعم في جانب اخر من تصريحاته أنه "سيكون من الضروري تشكيل حكومة مدنية في غزة، لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول" حسب قوله.