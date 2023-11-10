الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نتنياهو يزعم انه لا يسعى لاحتلال غزة!

نتنياهو يزعم انه لا يسعى لاحتلال غزة!
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

زعم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ان "إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة ولا غزوها ولا السيطرة على سكانها" بحسب قوله.

العالم - فلسطين

وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن الكيان ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافض من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للكيان. وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال لغزة بعد الحرب.

وادعى نتنياهو، في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية، الخميس: "لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة".

وزعم في جانب اخر من تصريحاته أنه "سيكون من الضروري تشكيل حكومة مدنية في غزة، لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول" حسب قوله.

روابط ذات صلة

بالفيديو...اندلاع حريق داخل مستشفى "الرنتيسي" للأطفال إثر قصف صهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعتقال 28 فلسطينيا من الخليل و 6 من مخيم الجلزون

شاهد.. احصائيات مخيفة عن الوضع في غزة

شاهد.. اخفاق جيش الإحتلال في دخوله لمدينة غزة

تعرف على أفضل مولدات صوت المشاهير بالذكاء الاصطناعي

إخفاق أمني "إسرائيلي" بعد هجوم بطائرة مسيرة على إيلات

نتنياهو يزعم انه لا يسعى لاحتلال غزة!