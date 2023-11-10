شاهد مجموعة فيديوهات متداولة عن حجم معاناة اطفال ونساء غزة

العالم - فلسطين المحتلة

احد الفيديوهات جاء تحت عنوان "مناشدات من داخل مستشفى النصر للأطفال في حي النصر غرب مدينة غزة بعد محاصرته من قبل دبابات الجيش الإسرائيلي".

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى لتوقف جميع خدماته، كما استهدفت محيط مستشفى أصدقاء المريض في غزة، ودمرت مركبة إسعاف بعد قصف الاحتلال العنيف على محيط مستشفى العودة شمال القطاع غزة، فيما اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بالمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة بعد استهدافه من طيران الاحتلال.

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وأما الفيديو الثاني فجاء تحت عنوان (صرخة أطفال غزة وسط رائحة الموت) ويصور طفلة داخل احدى المستشفيات وعليها اثار اصابات القصف وهي ترتجف من شدة الخوف.

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الفيديو الثالث جاء تحت عنوان (أب جلس يترقب في أمل.. وصدمته بعد إبلاغه باستـشهاد ابنه في قصف غزة).. والفيديو يصور اب ينها داخل المستشفي وهو يتأمل نهوض ابنه المصاب لكن الدكتور المعالج يبلغ الاب باستشهاد ابنه بعد معاانته الطبية.

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الفيديو الرابع جاء تحت عنوان (نازحون يحملون الجرحى إلى داخل مستشفى الشفاء بعد استهداف العيادات الخارجية)، حيث نشر موقع قناة العالم الاخبارية قبل ساعة خبرا حول نفس الموضوع تحت عنوان (شهداء وجرحى بقصف مبنى عيادات مجمع الشفاء الطبي الخارجية) جاء فيه ان عددا من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي صاروخي ومدفعي لمبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي، بمدينة غزة.

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وكانت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، قد افادت في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة بأن قوات الاحتلال قصفت مبنى العيادات الخارجية في المجمع بالصواريخ والقذائف المدفعية، واستهدفت النازحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين عند مدخل خزاعة، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.