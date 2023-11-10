الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/ الرئيس السوري في السعودية..من كان في استقباله؟

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.

العالم- سورية

وكان في استقبال الرئيس السوري الاسد في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري.

وستبحث القمة العربية الطارئة التي تعقد غداً السبت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يومياً بسقوط المئات من الشهداء والجرحى ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا أمس في الرياض اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة، ناقشوا خلاله مشروع القرار المتعلق بالتطورات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمزمع رفعه إلى القادة العرب في قمتهم.

روابط ذات صلة

بالصور.. أسماء الاسد تفضح سلاح العدو الأقوى لطمس هوية المجتمع السوري

الرئيس السوري الى السعودية للمشاركة بأعمال القمة العربية الطارئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مظاهرات يمنية حاشدة دعما واسنادا للشعب الفلسطيني

شاهد/ الرئيس السوري في السعودية..من كان في استقباله؟

تحت هذا الشعار.. حملة مقاطعة للبضائع ' الإسرائيلية' في بريطانيا +فيديو

شاهد بالفيديو.. بعد أكثر من شهر على العدوان على غزة.. قمة عربية 'طارئة' في الرياض

اضافة الى انقطاع الماء والاتصالات.. شاهد.. المستشفى الاندونيسي بغزة يغرق في ظلام دامس

شاهد/لاقى رد فعل جنوني ..مغني بريطاني: إسمي فلسطين!