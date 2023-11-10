تحت هذا الشعار.. حملة مقاطعة للبضائع ' الإسرائيلية' في بريطانيا +فيديو

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تعتبر "المقاطعة وسيلة ديموقراطية وسلمية واختيارا مجديا لعدم التعامل أو شراء شيء ما من شركة متورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. ويتم بموجبها سحب الاستثمارات من الشركات العاملة في إسرائيل. و قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع "إسرائيل" التي لا تزال تخرق القانون الدولي.



يتناقض مشروع قانون مكافحة المقاطعة مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي نشرتها الأمم المتحدة، حيث يوضح شامييل جوردير احد المسؤولين عن حملة المقاطعة باسم منظمة اصدقاء فلسطين ان الحملات اوجعت كيان الاحتلال واعطت أوكلها بخسائر فادحة.

ويوضح شامييل ايضا ان الامتثال لقوة المقاطعة يضمن الالتزام بالقانون الدولي و انهاء التمييز وازدواجية المعايير الذي تلعب على اوتاره الحكومة. البريطانية ويدعم حقوق الفلسطينين.

و تتعرض حركة المقاطعة BDS للهجوم في بريطانيا حيث تقترح الحكومة البريطانية إصدار تشريع يحظر على الهيئات العامة مثل المجالس والجامعات مقاطعة "إسرائيل" أو سحب استثماراتها منها.