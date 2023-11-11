ماكرون: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين ولا شرعية له

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وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة "بي بي سي" يوم الجمعة، إن القصف الإسرائيلي يودي بحياة المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء لذلك يجب أن توقف "إسرائيل" إطلاق النار.

وقال: "في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء المسنين، يتعرضون للقصف والقتل. ليس هناك مبرر لذلك ولا شرعية، وندعوها لوقف إطلاق النار".

وأكد أنه "لا يوجد مبرر" للتفجيرات، وأن وقف إطلاق النار "سيفيد إسرائيل".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.

هذا وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حتى الآن، عن استشهاد اكثر من 11 الف فلسطيني غالبيتهم اطفال ونساء ، وأصيب 27 ألفا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في كيان الاحتلال جراء عملية طوفان الاقصى أكثر من 1400 جندي ومستوطن وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح.