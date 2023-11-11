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رئيس كولومبيا يصف استهداف الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة بـ"الإبادة الجماعية"

رئيس كولومبيا يصف استهداف الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة بـ
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

ندد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في مدينة غزة، واصفا منفذي الهجوم بأنهم "مرتكبو إبادة جماعية".

العالم-الاميركيتان

وقال بيترو عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "لا يمكن وصف أولئك الذين نفذوا هذا بأي شيء آخر غير البؤس والإبادة الجماعية".

وشارك الرئيس الكولومبي في تدوينته صورا التقطت عقب استهداف الاحتلال لعيادة طبية في حرم مستشفى الشفاء الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل على مدى ثلاث ليال.

ويصعد الاحتلال عدوانه على المستشفيات في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني منذ الشهر المنصرم.

وذكر الرئيس الكولومبي أن "الفريق القانوني لحكومتي يستعد لرفع دعوى قضائية أمام كافة المحاكم الدولية".

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