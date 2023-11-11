حزب الله يهاجم ثكنة راميم على حدود فلسطين المحتلة بالصواريخ

العالم - لبنان

وجاء في بيان "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11-11-2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة".

وأضاف البيان: "كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح اليوم، قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة".

وتابع البيان: "كما استهدف ‏مجاهدونا عند الساعة 10:55 موقع ‏حدب البستان بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".