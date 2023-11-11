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سيد الوعد الصادق: عامل الوقت سيضغط علی العدو وغزة ستنتصر

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد السيد حسن نصر الله أنّ كل العوامل، ومن بينها ملف الأسرى وفشل الكيان الإسرائيلي في تحقيق أهدافه ستجعل الوقت ضاغطاً عليه.

العالم - لبنان

وخلال احتفال يوم الشهيد الذي نظمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق اللبنانية قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله:"الوقت لايلعب لمصلحة العدو، الفشل العسکري الميداني، الفشل في اخضاع شعب غزة بالرغم من المجازر المهولة التي تعرض لها شعب غزة حتی الان، التحول في الرأي العام العالمي وفي موقف الدول، الفشل العسکري الميداني، الخشية من انفتاح الجبهات باتجاه اوسع".

وتابع السيد نصرالله: "اننا نتطلع الی افق تنتصر فيه المقاومة والقطاع وفلسطين، افق يفشل فيه هذا العدو من تحقيق أي من اهدافه بالرغم من کل الجراح والمجازر الکبری التي ارتکبها حتی الان".

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