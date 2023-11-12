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بالفيديو.. القسام تتبنى عملية 'بيت ليد' وتنشر توثيقا مصورا

بالفيديو.. القسام تتبنى عملية 'بيت ليد' وتنشر توثيقا مصورا
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء امس السبت، عملية إطلاق النار التي وقعت في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قرب بلدة بيت ليد شرق طولكرم.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، فان كتائب القسام أكدت أن عملية بيت ليد أدت لمقتل جنديين صهيونيين، ونشرت فيديو توثيقي لها، بخلاف إعلان الاحتلال الذي أقر بمقتل جندي واحد.

ويظهر التسجيل الذي بثه الإعلام العسكري لكتائب القسام، مشاهد من استهداف مركبة خاصة كان يقودها أحد جنود الاحتلال على طريق طولكرم –نابلس، وإصابة السائق مباشرة.

سي.

وكان الاحتلال قد أعلن عن مقتل جندي بعملية بيت ليد، عقب استهداف مركبته بالرصاص وانقلابها بجانب الطريق، في حين ذكرت كتائب القسام في توثيقها أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

كما كشفت كتائب القسام عن عملية تالية استدرجت فيها قوات الاحتلال إلى كمين محكم وفجرت بهم عبوة ناسفة، وهي العملية التي لم يكشف عنها الاحتلال حتى الآن.

ووفق ما جاء في التوثيق المنشور، أحرق منفذو عملية بيت ليد مركبة قرب بلدة بلعا شرق طولكرم، بهدف استدراج قوات الاحتلال إلى المكان، وعند وصول دورية للاحتلال تم تفجير عبوات ناسفة وضعت سلفا بجوار المركبة المحترقة.

وأظهر التسجيل 4-5 جنود وهم يحيطون بالمركبة المحترقة ويتفحصونها، قبل أن تنفجر بهم العبوات الناسفة وتتطاير أجسادهم لمسافات بعيدة.

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