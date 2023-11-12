كأس العالم للناشئين .. إيران تهزم البرازيل

العالم - ایران

وسجل "يعقوب براجعه" (54) وكسرى طاهري (69) واسماعيل قليزاده (73) أهداف إيران، في حين أحرز رايان روكا (28) ولاعب إيران أبو الفضل زماني (45+2 بالخطأ في مرمى فريقه) هدفي البرازيل.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز إنكلترا على كاليدونيا الجديدة 10-0 على نفس الملعب.



وتصدرت إنكلترا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام إيران، في حين بقي رصيد البرازيل وكاليدونيا الجديدة خالياً من النقاط.



وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث تلتقي إنكلترا مع إيران، والبرازيل مع كاليدونيا الجديدة.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.