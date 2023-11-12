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شاهد.. مراسل بمجمع الشفاء ينطق الشهادة على الهواء من شدة القصف

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه تم قطع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي ما اجبر الاطباء على جمع الاطفال الخدج معا لتوفير الحرارة اللازمة لهم رغم عدم توافر اجهزة طبية في محاولة لانفاذ حياتهم.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا احمد سهمود من قطاع غزة ان الوضع في مجمع الشفاء الطبي، لافتا ان المراسل الوحيد الموجد في مستشفى الشفاء كان ينطق الشهادتين من شدة القصف الاسرائيلي على المشفى.

واضاف ان الدبابات الاسرائيلية تحاول الاختراق ، مشددا ان الكادر الطبي اكد ان كل من يخرج من مجمع الشفاء الى ساحة المجمع يتم قنصه.

وبين ان تم استهداف طواقم طبية ذهبب لتفقد المصابيين و التعامل مع جثامين الشهداء الذين استشهدوا سابقا ،لافتا الى ان هناك مخطط ابادة لمجمع الشفاء بالاطباء والمرضى والنازحين حيث يوجد اكثر من 800 الف نازح بالمجمع دون تحريك ساكنا من الدول العربية او المؤسسات الدولية ا ومن اي شخص له اختصاص في هذا الامر.

المزيد بالفيديو المرفق..

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