بالفيديو.. رئيسي يكشف فحوى رسالة بعثها الامريكان لايران ودول اخرى

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لقاءات استراتيجية وتاريخية عقدها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على هامش قمة الرياض العربية الاسلامية غير العادية التي جمعت قادة المنطقة فقد التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وناقش معه التطورات في قطاع غزة والعدوان الصهيوني .

الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ، هذا ما اكده ابراهيم رئيسي عقب عودته من القمة في الرياض.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي " الامريكان ارسلوا الى ايران ودول اخرى رسائل حول عدم رغبتهم في توسعة الصراع لكنها هذا الكلام لا يتطابق مع افعالهم اله الحرب في غزة هي بيد الولايات المتحدة وهي التي تزيد من اتساع رقعة الحرب وتمنع اعلان وقف اطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي، الساحة الان ليست ساحة كلام واتحاذ موقف وانما ساحة افعال ،ما ينتظرنا الراي العام في الدول الاسلامية من حكامها هو اتخاذ اجراءات عملية لوقف اطلاق النار وفتح المعابر لدخول المساعدات الانسانية ووقف الحصار عن غزة واعطاء الفلسطنينيين حقوقهم".

وفي لقاء اخر جمعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي ناقش الرئيس الايراني ضرورة ادخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح المصري الذي يشكل شريان الاساسي للحياة في غزة.

قوة المقاومة تاخذ بزمام المبادرة وباتت المقرر النهائي للوضع الراهن، هذا ما اكده الرئيس رئيسي خلال اللقاء الرئيس السوري بشار الاسد مؤكدا بان العنصر الوحيد والمقرر النهائي للوضع هي قوة المقاومة التي تمضي بكل قوة و حزم في هذا النضال.

لقاءات اخرى جمعت الرئيس الايراني بالامير القطري محمد بن تميم وعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ احمد الغزواني على هامش القمة ، وتم في هذه اللقاءات مناقشة العدوان الاسرائيلي على غزة.

الرئيس الايراني و في لقاء اخر برئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش القمة اكد أن أساس المقاومة هو الردع ومنع عدوان الأعداء، وأكد أن خطوات المقاومة الإسلامية في لبنان اساسها الحكمة والعقلانية، لكن الكيان الصهيوني ليس له منطق ولا يفهم سوى لغة القوة لان المقاومة والصمود هما حاجة المنطقة اليوم،واصفا لبنان وفلسطين بانهما رمز للمقاومة.

كما رفض رئيسي المساومة والتراجع امام العدو الصهيوني وقال ان البعض يحاول ايحاء ان المقاومة تاخذ موقفها من الجمهورية الاسلامية الايرانية ، ادعاء نفته طهران مرارا وتكرارا ،مشيرا الى ان فصائل المقاومة مستقلة في التشخيص والقرار والعمل.