تعزيز التعاون بين قوات الأمن الداخلي الإيرانية والعراقية

العالم - إيران

ومن المقرر أن يناقش العميد رادان مع المسؤولين العراقيين سبل تعزيز التعاون بين البلدين وكل المواضيع المطروحة بين قوى الأمن الداخلي الإيراني ووزارة الداخلية العراقية في اللقاءات السابقة والاتفاق النهائي في بعض المجالات.

وأعرب الفريق الخالدي لدى استقباله العميد رادان عن أمله بأن يزداد التعاون بين كلا البلدين في مختلف المجالات وخاصة في المجال الأمني والشؤون الأمنية والشرطية.

وأكد القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني أن زيارته إلى العراق تأتي تلبية لدعوة تلقاها من وزير الداخلية العراقي، موضحا أنها تمت بعد الزيارات التي قام بها الوزير العراقي إلى طهران والتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين قوى الأمن الداخلي الإيراني ووزارة الداخلية العراقي في مختلف المواضيع بينها الأربعين وشرطة المرور والشرطة الجنائية.

وقد زار العميد رادان والوفد المرافق له مكان استشهاد قائد قوة القدس للحرس الثوري الشهيد الحاج قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبومهدي المهندس قرب مطار بغداد اللذين استشهدا مع رفاقهما بقصف مسيرات أميركية يوم 3 كانون الثاني/يناير 2020 في محيط مطار بغداد.